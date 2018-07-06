Во Франции из-за новых беспорядков задержали трех человек

В французском городе Нант три человека, в том числе один подросток, были задержаны в результате новых акций протеста, сообщает Le Monde.

По имеющейся информации, на этот раз беспорядки затронули несколько кварталов города. Кроме того, в лицее Леонардо да Винчи и на заправочной станции вспыхнули пожары, сгорело около 60 автомобилей.

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Отмечается, что уличные протесты в Нанте стали ответом на убийство водителя местными полицейскими. Молодой человек отказался пройти проверку во время рейда, и его застрелили. В ответ молодежь забросала полицейский участок коктейлями Молотова и петардами.

Как стало известно, застрелившего водителя полицейского 5 июля задержали для допроса, однако ночью беспорядки начались вновь.

Ранее сообщалось, что во французском Нанте сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек после уличных беспорядков.