Число погибших при взрыве в Мексике возросло до 24

Число погибших в результате взрыва на складе с пиротехникой в мексиканском городе Тультепек возросло до 24 человек, передает Reuters.

Уточняется, что на складе произошла серия из четырех взрывов. Ранения получили 49 человек.

Как отмечается, среди погибших есть несовершеннолетние.

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Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Тультепек в результате взрыва на складе с пиротехникой погибли 19 человек.

В числе погибших также есть сотрудники полиции и пожарные. На месте взрыва работают местные пожарные службы и врачи.