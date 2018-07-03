Из-за аварии на электростанции почти весь Баку остался без света

В результате аварии на на теплоэлектростанции «Азербайджан», которая расположена в городе Мингячевир, значительная часть районов Баку осталась без света, сообщает портал oxu.az.

По данным ширванского бюро Report, в данный момент не работает один из блоков электростанции, из-за чего без света остались города Баку и Сумгайыт, а также Ширван, Гянджа, Агдаш, Барда, Гах, Загатала и другие районы страны.

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Отмечается, что глава ОАО «Азеришиг» Баба Рзаев и другие сотрудники в срочном порядке прибыли на рабочие места. В настоящее время выясняются причины происшествия.

Ранее сообщалось, что неаккуратно запущенный воздушный шар оставил без света 33 тысячи жителей Якутска.