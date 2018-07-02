Россияне рассказали, в какой зарубежной стране хотят жить

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы изучить эмиграционные настроения жителей России. Результаты опубликованы на сайте ведомства.

Согласно полученным данным, большинство (88%) респондентов выступили против переезда с территории России в другую страну. При этом 10% опрошенных выразили желание уехать из России на ПМЖ в другое государство. Такое желание выражают прежде всего представители молодого поколения в возрасте 18-24 года (31%), а также люди, которые побывали в путешествии в последние 2-3 года (19-20%).

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Отмечается, что число тех, кто намерен переехать в другую страну в ближайшие два года, снизилось в 2018 году по сравнению с прошлым годом с 17% до 10%. При этом туристические поездки в последнее время совершали 18% опрошенных. Самой привлекательной зарубежной страной для проживания продолжает оставаться Германия.

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