Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в Домодедово

Самолет авиакомпании Tajik Air, направлявшийся из Москвы в Худжанд, экстренно сел в столичном аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Ранее стало известно, что Boeing 737 развернулся над Рязанской областью, после чего начал кружить над Подмосковьем. При этом на портале самолет был отмечен красным цветом. Это означает, что пилот сообщил об аварийной ситуации на борту судна.

Реклама

По последним данным, самолет приземлился в аэропорту Домодедово.

Официальной информации об инциденте и причинах возвращения лайнера пока не поступало.