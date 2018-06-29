Полиция: открывший огонь в редакции газеты в США хотел убить побольше людей
Открывший огонь в редакции газета Capital Gazette в Аннаполисе в штате Мэриленд Джеррод Уоррен Рамос планировал убить как можно больше людей, заявил шеф полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алотмэр, передает CNN.
«Он бы убил столько людей, сколько бы смог», — сказал Алотмэр.
Реклама
Рамос много лет безуспешно судился с газетой и обрушивался с критикой на ее сотрудников в интернете.
Ранее сообщалось, что открывшему стрельбу в редакции газеты в США мужчине предъявили обвинения.
28 июня мужчина открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис. В результате происшествия погибли пять человек. Подозреваемый был задержан полицией.