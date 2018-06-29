Полиция нашла взрывное устройство на месте стрельбы в редакции газеты в США

В городе Аннаполис полиция обнаружила предполагаемое взрывное устройство в здании редакции Capital Gazette, в котором произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.

«В здании был найден предмет, который по нашему мнению является взрывным устройством. Мы о нем позаботились», — заявил шериф города Уильям Крампф.

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По его словам, на месте происшествия работают саперы.

Он также отметил, что больше взрывных устройств в здании нет.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу рядом с редакцией Capital-Gazette в городе Аннаполис.