В Бурятии в жилом вагончике сгорели трое детей

В городе Северобайкальск в республике Бурятия трое детей погибли при пожаре в жилом вагончике, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех детей: двое — 2015 года и один — 2017 года рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Установлено, что в доме находились женщина и ее двое детей, а также ребенок ее подруги. Во время возгорания женщине удалось спастись. По данным ведомства, хозяйка вагончика находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент на месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, что в Бурятии два человека погибли при тушении лесного пожара.