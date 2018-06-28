Черный дым накрыл Алма-Ату из-за пожара на окраине города

Большая часть столицы Казахстана оказалась накрыта черным дымом из-за крупного пожара в складских помещениях на окраине города, передает РИА «Новости» заявление руководителя пресс-службы городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сандугаша Баймухамбетовой.

«В 06.03 [03.03 мск] часов на пульт 101 поступило сообщение о горении складского помещения… Пожарные расчеты на месте производят тушение пожара», — сказала Баймухамбетова.

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Руководитель пресс-службы отметила, что дополнительная информация о пожаре будет сообщена позднее.

Ранее сообщалось, что в Казахстане произошел пожар на нефтяном месторождении. Отмечалось, что в результате инцидента один человек погиб, еще трое были госпитализированы. Возгорание произошло в 250 км от ближайшего населенного пункта.