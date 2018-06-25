В Германии задержали бывшего охранника бен Ладена

В немецком городе Бохуме правоохранительные органы провели задержание Сами А., экс-охранника бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, пишет Der Westein со ссылкой на градоначальника Томаса Спрингера.

Задержание произошло во время очередного отчета мужчины перед полицией Бохума. По данным издания, в настоящее время задержанный 41-летний Сами А. находится под стражей.

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Сами А. с 1997 года проживает в Бохуме и получает государственные пособия. Экс-охранник Усамы бен Ладена внесен в Германии в список потенциально опасных лиц. Отмечается, что федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) ФРГ планировало депортировать его в 2006 году, однако в апреле 2017 года суд пришел к выводу, что после возвращения в Тунис мужчину могут подвергнуть пыткам. 25 июня BAMF отозвало постановление суда о запрете на депортацию Сами А.

Ранее сообщалось, что ЦРУ опубликовало дневник бен Ладена.

Группировка «Аль-Каида» признана террористической организацией в России, ее деятельность запрещена на территории страны.