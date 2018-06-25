На свадьбе в Грузии отравились около ста человек

В Батуми после празднования свадьбы около ста человек, в числе которых дети, были госпитализированы с подозрением на отравление. Об этом сообщает грузинская телекомпания Rustavi 2.

Сообщается, что свадебный банкет был подготовлен для 400 человек.

В ресторане, где проходило торжество, свою причастность к отравлениям отрицают.

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Как рассказали в центре здравоохранения Аджарии, причины массового отравления смогут выяснить через несколько дней, когда станут известны результаты экспертизы.

По рассказам одной из посетителей ресторана, также пострадавшей от отравления, правила хранения еды и напитков в ресторане не соблюдались, стол накрыли еще за несколько часов до начала торжества, при этом в помещении было жарко.

Ранее сообщалось, что в киргизском ресторане в городе Бишкеке из-за некачественной еды в ресторане на свадьбе отравились 249 человек.