В МЧС предупредили москвичей о порывах ветра

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей и гостей столицы об усилении ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве подчеркнули, что в столичном регионе ожидаются порывы ветра до 10 м/с, при этом температура составит +25°С, переменная облачность.

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«Днем 25 июня ожидается до плюс 25 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе на этой неделе столбики термометров поднимутся до +29°С. Уточняется, что к утру понедельника, 25 июня, в столице дождевые облака рассеются, и днем температура воздуха составит 22-25°С тепла.