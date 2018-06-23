МЧС предупреждает жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

На территории Московской области 24 июня ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 24 июня в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы 13-18 м/с», — говорится в сообщении.

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В МЧС призвали в непогоду не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Также не следует подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.

Водителям рекомендуется поставить машину в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать и ездить на велосипеде.