СК назвал основные причины крушения вертолета Ми-2 в ХМАО

В результате крушения вертолета Ми-2 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления на транспорте Следственного комитета (СК) России по региону.

Ранее сообщалось, что в ХМАО в болото упал вертолет Ми-2. Позднее стало известно, что пилот вертолета получил травмы, несовместимые с жизнью.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека»)», — говорится на сайте ведомства.

В качестве основных причин инцидента следователи рассматривают техническую неисправность вертолета, ошибку пилотирования или ухудшение состояния здоровья пилота. Ни одна из версий не считается приоритетной, подчеркнули в ведомстве.