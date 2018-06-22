В Ханты-Мансийском автономном округе вертолет упал в болото

Представитель управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу заявил, что пропавший ранее вертолет Ми-2 обнаружен в болоте неподалеку от населенного пункта Лангепас, передает РИА «Новости».

«Поисковый вертолет около 18 часов (16.00 мск) обнаружил с воздуха пропавший Ми-2 в девяти километрах севернее населенного пункта Лангепас. Он наполовину в болоте, поврежден», — сказал представитель.

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Он отметил, что поисковый вертолет в данный момент не может приземлиться, так как местность сильно заболочена. К месту происшествия выдвинулась наземная спасательная группа.

Также, по его словам, на борту Ми-2 находился только пилот. Пока неясно, выжил ли он.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолет Ми-2.