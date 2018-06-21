Самолет выполнил экстренную посадку в Мумбаи из-за отказа гидросистемы

Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India с 176 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в городе Мумбаи из-за отказа гидросистемы, пишет Financial Express со ссылкой на источник.

По данным издания, рейс AI 985 следовал по маршруту Ахмадабад — Маскат. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры отправились в пункт назначения другими самолетами компании.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing экстренно сел в Канаде из-за возгорания на борту. В происшествии никто не пострадал, причина возгорания не называлась.