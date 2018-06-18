Россия и Украина составили график посещения заключенных в двух странах

Омбудсмены России и Украины, Татьяна Москалькова и Людмила Денисова, предложили свои графики посещения заключенных в двух странах, в данный момент они ожидают их согласования, передает РИА «Новости».

«Ждем соответствующего согласования… Мы свой график предложили», — сказала Москалькова.

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Украинский омбудсмен Денисова в свою очередь отметила, что со стороны Украины предполагаются синхронные посещения. По ее словам, данная синхронность прорабатывается на уровне государственных органов, которые уполномочены принимать соответствующие решения. Денисова подчеркнула, что украинские власти сделали свои предложения.

Ранее Денисова заявляла, что ее не пустили к заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.