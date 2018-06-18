В Москве повысили уровень погодной опасности

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Синоптики сообщили жителям Москвы и области, что 18 июня в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень погодной опасности в указанном регионе будет повышен.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в предупреждении организации.

Уточняется, что в других областях ЦФО возможны ветер и грозы. Кроме того, для южных областей характерна высокая пожароопасность.

Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили жителей столицы о похолодании, которое произойдет к 23 и 24 июня. В течение недели погода будет теплой, но возможны кратковременные дожди и грозы. В дневные часы ожидается температура +27-28°С, а в ночные — +16-17°С.