«Ъ»: Минприроды упростит законодательство об отходах

В Минприроды поступили предложения исправить законодательство для упрощения процедуры создания объектов мусорной инфраструктуры в Москве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, предлагается рассмотреть возможность создания мусорных объектов с возможностью хранения отходов до семи лет. В настоящее время временное размещение отходов на свалках возможно на срок до 11 месяцев.

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Такие предложения связаны с тем, что эксплуатация свалок в черте Москвы возможна только до 2025 года, а временные площадки смогут создать дополнительные мощности для размещения отходов.

Ранее в Госдуме оценили возможность запрета в России одноразовых пластиковых изделий.