Медведев объявил о начале сбора предложений для народной программы «Единой России»

Партия «Единая Россия» начала сбор предложений для своей народной программы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на первом отраслевом окружном форуме фракции «Есть результат!» в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

«Любой желающий, а таких людей очень много, может оставить свои предложения для того, чтобы они были изучены экспертами для формирования нового предвыборного документа», — сказал политик.

4 февраля сообщалось, что «Единая Россия» запустит серию отчетных мероприятий по народной программе в преддверии предвыборной кампании. Как отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, главная задача — показать жителям регионов конкретные примеры того, что было сделано.

5 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга сообщил, что в РФ по народной программе «Единой России» до 2030 года капитально отремонтируют 800 студенческих общежитий. На данный момент работы завершены уже в более чем 600 зданиях.

