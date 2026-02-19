Размер шрифта
Главу СК призвали закрыть дело многоженца Сухова в честь рождения 31-го ребенка

Адвокат многоженца Сухова попросил закрыть дело о его домогательствах дочери
Скриншот из видео/Иван Сухов/VK

Адвокат многодетного отца Ивана Сухова Александр Почуев попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина закрыть уголовное дело по обвинению своего подзащитного в домогательствах по отношению к дочери. Об этом сам юрист рассказал «Вечерней Москве».

По словам Почуева, прекращение затянувшегося расследования стало бы лучшим подарком Сухову на рождение 31-го ребенка — мальчика. Имя новорожденному пока не выбрали.

Дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери Сухова находится на стадии предварительного следствия уже пятый месяц, и все это время мужчина остается под подпиской о невыезде, а его семья подвергается травле в соцсетях, утверждает адвокат.

При этом сама Анна, обвинившая отца, по мнению защитника, «уклоняется от участия в следственных действиях, не является на очные ставки». Почуев убежден, что у девушки нет достаточных доказательств вины отца. Он напомнил, что Сухов подал на дочь заявление о клевете, но его решили не рассматривать до завершения основного дела о развратных действиях.

Уголовное дело в отношении Сухова возбудили в 2025 году после выхода в эфир выпуска ток-шоу «Пусть говорят», где 19-летняя Анна заявила, что пятью годами ранее, когда ей было 14 лет, отец якобы учил ее «быть хорошей женой», принуждая к интимным прикосновениям. В случае признания виновным ему грозит до трех лет колонии.

Сам мужчина категорически отрицает эти обвинения. Он предположил, что «злые люди» настроили Анну против него и убедили дать ложные показания. Адвокат девушки Юлия Вербицкая утверждала, что у потерпевшей развилась эпилепсия на почве пережитого стресса.

Широкую известность Сухов получил благодаря серии интервью и телерепортажей как многодетный отец-рекордсмен: у него 31 ребенок от 12 женщин, причем первые семеро детей появились на свет, когда Ивану было 16 лет.

Ранее депутат Милонов обрадовался возбуждению уголовного дела против Сухова.
 
