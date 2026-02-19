Суд займется передачей картин Рерихов в российскую собственность

Московский суд рассмотрит иск о возвращении картин художников Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия Рерихов в собственность России. Об этом сообщили в Telegram суды общей юрисдикции города Москвы.

«В Измайловский районный суд города Москвы поступил иск к МОО «Международный центр Рерихов» об изъятии 272 картин Святослава Рериха в собственность РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля 2026 года.

В ноябре прошлого года Останкинский суд Москвы передал в собственность России 272 картины художника Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, находящиеся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока. По решению суда от 2 июля 2025 года картины были признаны бесхозяйственными и переданы в собственность государства.

Международный центр Рериха не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу, в которой указал, что именно центр является собственником полотен, но не была привлечена к участию в деле в суде первой инстанции.

16 февраля Мосгорсуд отменил решение Останкинского суда, не рассмотрев при этом заявление прокуратуры о признании культурных ценностей бесхозным имуществом.

История с полотнами Рерихов тянется с 2017 года, когда их изъяли из Международного центра Рерихов в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве.

