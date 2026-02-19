На Западе раскрыли планы Макрона на отношения с США перед уходом с поста президента

Bloomberg: Макрон хочет решить трудные вопросы в отношениях с США на саммите G7

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует решить трудные вопросы в отношениях с США на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Журналисты отметили, что предстоящий саммит станет последним для Макрона перед уходом с поста главы государства. По данным агентства, встреча рассматривается французским лидером как возможность для решения сложных вопросов в отношениях с Вашингтоном.

Bloomberg напомнило, что Макрон заявлял о планах встретиться с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы государства, правительства двух стран должны «взять на себя ответственность».

10 февраля Макрон заявил, что Трамп хочет «расчленить ЕС». По словам президента Франции, действующая администрация США — «открыто антиевропейская», «проявляет презрение» в отношении Евросоюза и «желает его расчленения». Он добавил, что ЕС придерживалась стратегии достижения соглашения месяцами, но она не работает.

Ранее Трамп пошутил над очками Макрона.