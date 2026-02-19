Путин и лидер Мадагаскара продолжили переговоры за завтраком

Президент России Владимир Путин продолжил переговоры с мадагаскарским коллегой Микаэлем Рандрианириной на официальном завтраке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Переговоры Владимира Путина с президентом возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной продолжились в формате официального завтрака», — сказано в сообщении.

В ходе переговоров российский лидер заявил, что сегодня Мадагаскар является одним из главных партнеров России в Африке. Путин отметил, что в 2027 году исполнится 55 лет с момента установления дипломатических отношений между странами. По словам российского лидера, взаимодействие государств всегда «было ровным».

В январе Путин говорил, что африканские страны проявляют заинтересованность в укреплении военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. По его словам, это происходит на фоне давления со стороны западных государств.

