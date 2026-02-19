Кусок льда со слюной Shaman продают за 50 тысяч рублей: «Решил защитить хрупкую экосистему»

Telegram-канал «Что там, Москва»: лед со слюной Shaman продают за 50 тыс. рублей

На онлайн-площадке продавец предлагает приобрести кусок льда, утверждая, что на нем сохранилась слюна популярного артиста Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

В описании владелец лота утверждает, что занимался подледной рыбалкой и увидел, как Дронов, который в публикации обозначен как «это чудо», облизывает замершую воду.

«Решил защитить хрупкую экосистему. Вырубил этот кусок льда со слюнями и продаю. Торг уместен!» — сказано в объявлении.

Стоимость «уникального экспоната» — 49 990 рублей.

Накануне певец Ярослав Дронов опубликовал видео с Байкала. На кадрах артист с улыбкой попробовал лед с поверхности озера и отмечал, что ему «вкусно». Саму публикацию Shaman подписал маркировкой «18+».

Потом Life со ссылкой на SHOT и источник в Минздраве заявили о возможных рисках для здоровья из-за облизывания льда. Эксперты считают, что в частицах льда могут содержаться атмосферная пыль, микробы, бактерии, выхлопные газы и другие загрязнители.

Они подчеркивали, что эти загрязнения могут вызвать у человека расстройство желудочно-кишечного тракта, инфекции дыхательных путей, травму ротовой полости и, наконец, аллергическую реакцию на пыльцу, споры грибов и другие частицы, которые осели на поверхности льда.

Ранее актриса Поплавская рассказала, что Shaman облизал лед на Байкале ради внимания.