Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

В Челябинске арестовали участников этнической преступной группировки

Суд в Челябинске отправил в СИЗО девятерых участников ОПГ «Артаковские»
Виталий Белоусов/РИА Новости

Центральный райсуд Челябинска арестовал девятерых участников организованной преступной группы (ОПГ) «Артаковские». Об этом сообщает 31tv.ru.

По его данным, обвиняемые проведут в следственном изоляторе минимум два месяца.

17 февраля сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали лидера преступной группировки, связанной с челябинской ОПГ «Артаковские», Данияла Абуева и его сообщников. Силовики провели следственные действия в Челябинской области и Республике Дагестан в рамках ранее возбужденных уголовных дел. В ходе обысков были изъяты крупные суммы денег и оружие.

По данным следствия, Абуев и его подельники занимались вымогательствами, разбоями и грабежами. Предполагается, что все они связаны с лидером челябинской ОПГ «Артаковские» Артаком Варосяном, который сейчас находится в СИЗО.

13 февраля стало известно, что в Красноярском крае члены ОПГ в течение семи лет похищали девушек и заставляли их заниматься проституцией. Сами участники схемы нередко насиловали девушек. Некоторые из них пытались сбежать, но их насильно возвращали и подвергали «изощренным видам наказаний». Всего от действий ОПГ пострадали 25 женщин.

Среди фигурантов 20 мужчин и пять женщин в возрасте от 17 до 53 лет. Все они задержаны, 18 из них отправили под стражу.

Ранее ОПГ похитила 2 млрд рублей на поставках вещевой продукции в Минобороны России.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!