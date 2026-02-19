В Челябинске арестовали участников этнической преступной группировки

Центральный райсуд Челябинска арестовал девятерых участников организованной преступной группы (ОПГ) «Артаковские». Об этом сообщает 31tv.ru.

По его данным, обвиняемые проведут в следственном изоляторе минимум два месяца.

17 февраля сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали лидера преступной группировки, связанной с челябинской ОПГ «Артаковские», Данияла Абуева и его сообщников. Силовики провели следственные действия в Челябинской области и Республике Дагестан в рамках ранее возбужденных уголовных дел. В ходе обысков были изъяты крупные суммы денег и оружие.

По данным следствия, Абуев и его подельники занимались вымогательствами, разбоями и грабежами. Предполагается, что все они связаны с лидером челябинской ОПГ «Артаковские» Артаком Варосяном, который сейчас находится в СИЗО.

13 февраля стало известно, что в Красноярском крае члены ОПГ в течение семи лет похищали девушек и заставляли их заниматься проституцией. Сами участники схемы нередко насиловали девушек. Некоторые из них пытались сбежать, но их насильно возвращали и подвергали «изощренным видам наказаний». Всего от действий ОПГ пострадали 25 женщин.

Среди фигурантов 20 мужчин и пять женщин в возрасте от 17 до 53 лет. Все они задержаны, 18 из них отправили под стражу.

Ранее ОПГ похитила 2 млрд рублей на поставках вещевой продукции в Минобороны России.