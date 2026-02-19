Трамп обозначил срок «наступления ясности» по сделке с Ираном

Трамп: ясность в вопросе о сделке с Ираном наступит в течение 10 дней

В вопросе о сделке с Ираном ясность может наступить в ближайшие 10 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе первого заседания «Совета мира».

«Возможно, мы заключим сделку (с Ираном). Вы узнаете об этом, возможно, в течение следующих десяти дней», — сказал он.

По данным телеканала CNN, Трамп еще не принял окончательного решения относительно возможных ударов по Ирану. По словам одного из источников, Трамп в том числе в частном порядке высказывался как за, так и против нанесения удара по Исламской Республике, а также узнавал мнение своих советников и союзников Вашингтона.

Канал сообщал, что 18 февраля в Белом доме состоялось совещание по этой теме с участием высокопоставленных чиновников. В тот же день спецпосланник президента Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер доложили Трампу «о непрямых переговорах с Ираном», состоявшихся 17 февраля.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

