Зеленский заявил, что его не интересует «историческая болтовня» в контексте урегулирования

Зеленский: мне не нужны все эти исторические разговоры, чтобы завершить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нужна «историческая болтовня», чтобы завершить конфликт. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале главы государства.

«Мне не нужна вся эта историческая болтовня, чтобы завершить эту войну и перейти к дипломатии. Потому что это всего лишь тактика замедления времени. Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин. И я многому научился. Я знаю о его стране больше, чем он знает об Украине», — написал он.

Украинский лидер отметил, что единственное, о чем он хочет поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, — это урегулирование конфликта.

Зеленский в новом интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что США, Россия и некоторые европейские страны на данный момент обсуждают новый договор между РФ и НАТО. Украинский лидер посетовал, что подобные обсуждения ведутся только с Россией. По его словам, с Украиной также необходимо обсудить потенциальное место в альянсе. При этом он добавил, что Киев в любом случае будет реагировать на неожиданности, если они будут.

