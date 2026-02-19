Экс-комбриг ВСУ подтвердил ранение Залужного

Экс-главком ВСУ Игнатьев рассказал о ранении Залужного в 2023 году

Экс-главком украинских войск Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, действительно получил ранение в 2023 году. Это произошло в момент, когда ему поступил звонок из офиса Владимира Зеленского, заявляет бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев.

«Такие вещи не происходят просто так, совпадение обстоятельств — это абсолютная чушь в таких случаях. Все нападки, или то диверсия наших спецслужб на командный пункт главнокомандующего, и все дальнейшие, аж до снятия его с должности, — это однозначно чей-то целенаправленный интерес», — добавил он в разговоре с экс-депутатом Верховной рады Бориславом Березой.

Игнатьев пояснил, что разговор Залужного с офисом Зеленского продлился всего 30 секунд, после чего он получил ранение левее сердца.

В октябре 2024 года экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос также подтверждал, что Залужный в 2023 году получил ранение на Запорожском направлении, когда удару подвергся командный пункт.

Он утверждал, что в результате атаки главком «получил дырку в теле». Его спасло только то, что помещение было хорошо укреплено, добавил Кривонос.

Ранее Залужный заявил, что провал украинского наступления 2023 года связан с недостатком ресурсов.