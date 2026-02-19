Серебряному призеру Олимпиады-2026 Филиппову присвоили звание ЗМС

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем в Telegram-канале сообщил о присуждении российскому ски-альпинисту Никите Филиппову звания заслуженного мастера спорта после завоевания медали в спринте на Олимпиаде в Италии.

«Поздравляю 23-кратного чемпиона России Никиту Филиппова с серебряной медалью Олимпийских игр, а также новым званием — заслуженного мастера спорта России. Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты», — написал Дегтярев.

Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, заняв второе место в спринте. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Спортсмен стал первым из россиян, кто поднялся на пьедестал на Олимпиаде-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Играх. Этот вид спорта впервые включен в олимпийскую программу.

Ранее в Норвегии высказались о спорности вокруг награды Филиппова на Олимпиаде.