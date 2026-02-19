Размер шрифта
Ревнивая жена избила мужа лопатой за переписку с туристкой

Mash: в Дагестане ревнивая жена избила мужа лопатой за переписку с туристкой
Виталий Аньков/РИА Новости

В Дагестане женщина нанесла мужу несколько ударов лопатой по голове, обнаружив в его телефоне переписку с другой, мужчина потерял память, но отказывается подавать заявление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Супруги прожили вместе 14 лет, у них двое детей. В последнее время жена стала замечать странности в поведении мужа. Заглянув в его телефон, она нашла переписку с туристкой. Когда женщина попыталась выяснить отношения, муж уходил от ответа.

Тогда она схватила лопату и несколько раз ударила его по голове. Мужчина получил ушибы и временно потерял память. В полицию сообщили врачи, которым пострадавший попал на лечение. Женщине грозило уголовное дело, но супруг отказался от претензий и не стал писать заявление.

До этого на Камчатке осудили мужчину, который из ревности причинил вред подруге и ее псу. Обвиняемый избил 32-летнюю сожительницу, нанеся ей не менее 20 ударов кулаками, а затем связал женщину скотчем, изрезал ее ножом и совершил развратные действия. Незадолго до этого он засунул ее пса стиральную машину и включил режим стирки.

Ранее воркутинец сломал возлюбленной ребра табуретом, а затем предложил ей руку и сердце.
 
