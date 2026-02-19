Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП на заводе в Липецкой области

Минздрав: трое пострадавших в Липецкой области находятся в тяжелом состоянии

Семь пострадавших на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области были эвакуированы бригадами скорой помощи, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Состояние троих из них предварительно оценивается как тяжелое», — уточнил он.

По информации Кузнецова, одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. На месте дежурят бригады медиков.

Поисковые работы уже завершены, сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

19 февраля на предприятии «Моторинвест», производящем китайские электрокары Evolut, в Краснинском округе Липецкой области произошло обрушение крыши одного из цехов. По данным главы региона, обрушение произошло из-за скопления снега.

Ранее сообщалось, что из-под завалов на заводе «Моторинвест» слышны человеческие крики.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!