В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП на заводе в Липецкой области

Минздрав: трое пострадавших в Липецкой области находятся в тяжелом состоянии

Семь пострадавших на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области были эвакуированы бригадами скорой помощи, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Состояние троих из них предварительно оценивается как тяжелое», — уточнил он.

По информации Кузнецова, одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. На месте дежурят бригады медиков.

Поисковые работы уже завершены, сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

19 февраля на предприятии «Моторинвест», производящем китайские электрокары Evolut, в Краснинском округе Липецкой области произошло обрушение крыши одного из цехов. По данным главы региона, обрушение произошло из-за скопления снега.

Ранее сообщалось, что из-под завалов на заводе «Моторинвест» слышны человеческие крики.