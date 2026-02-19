Ученый объяснил, чем загадочная комета C/2024 E1 удивила астрономов

К Земле приблизилась редкая непериодическая комета C/2024 E1, открытая в марте 2024 года польским астрономом Кацпером Вежхощем в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне. Объект с изумрудным свечением уже заставил ученых пересмотреть некоторые представления о формировании Солнечной системы. Чем уникальна «комета Вежхоща», рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ученого, C/2024 E1 прилетела из Облака Оорта — гигантского резервуара ледяных тел на окраине Солнечной системы.

«Считается, что Облако Оорта — это своего рода космический архив, где сохранились ледяные обломки вещества, из которого 4,6 млрд лет назад формировались планеты. Путь кометы к Солнцу мог занять от одного до трех миллионов лет», — пояснил Бурмистров.

Изначально диаметр ядра оценивали примерно в 13,7 км, однако позднее расчеты скорректировали до 2–10 км. Даже в этом случае речь идет о крупном небесном теле.

Особое внимание привлек цвет кометы. Она светится редким изумрудно-зеленым оттенком.

«Такой цвет создается молекулами двухатомного углерода — дикарбона и циана. Под воздействием ультрафиолета Солнца они начинают светиться, окрашивая кому и ионный хвост в характерный зеленый», — отметил эксперт Пермского политеха.

Неожиданные результаты дал анализ, проведенный космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Спектрографы показали высокое содержание углекислого газа при почти полном отсутствии угарного.

«Это странно. Кометы формировались из смеси разных льдов, включая углекислый и угарный газы. Оба должны были сохраниться. Но в C/2024 E1 одного из ключевых компонентов почти нет, и это противоречит существующим теориям», — подчеркнул Бурмистров.

По его словам, ситуация выглядит парадоксально: угарный газ более летуч, и если он испарился, комета должна была потерять и значительную часть углекислого. Однако его, наоборот, оказалось много.

Еще одна особенность — орбита. В отличие от кометы Галлея, которая возвращается раз в 76 лет, C/2024 E1 движется по гиперболической траектории.

«Она пришла издалека, обогнула Солнце и теперь уходит прочь, в межзвездное пространство. Это разомкнутая орбита, и к нам она больше не вернется», — объяснил ученый.

17 февраля комета прошла максимальное сближение с Землей. В дальнейшем гравитационное воздействие Юпитера придаст ей дополнительное ускорение, после чего она окончательно покинет Солнечную систему.

Увидеть «небесную странницу» можно и из России, но только с оптикой. Сейчас ее блеск составляет около +6,5–7 звездной величины.

«Невооруженным глазом комету не разглядеть. Понадобится хороший бинокль с апертурой от 20–30 мм или небольшой телескоп. Жителям Северного полушария лучше искать ее через 30–60 минут после захода Солнца над юго-западным горизонтом. В начале марта она переместится в созвездие Тельца, а наиболее благоприятные условия для наблюдения наступят примерно 5 марта», — заключил Бурмистров.

