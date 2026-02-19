Размер шрифта
Наука

Названы неочевидные симптомы ухудшения памяти у пожилых

JAD: симптомы СДВГ связаны с ухудшением памяти у пожилых
Robert Kneschke/Shutterstock/FOTODOM

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) традиционно считают «детским» расстройством, однако его симптомы могут сохраняться и в пожилом возрасте. Новое исследование показало: у людей старше 55 лет выраженная невнимательность связана с более низкими результатами тестов на память и скорость обработки информации. Работа опубликована в журнале Journal of Attention Disorders (JAD).

Авторы проанализировали данные крупного американского проекта Health and Retirement Study, включив в выборку около 1300 человек в возрасте от 55 до 84 лет. Участников разделили на три группы: 55–64 года, 65–74 года и 75–84 года. Симптомы СДВГ оценивали с помощью опросника Adult ADHD Self-Report Scale, депрессию — по отдельной шкале.

Когнитивные функции проверяли несколькими тестами. В задании «Serial 7s» участники должны были последовательно вычитать из 100 число семь — это требует рабочей памяти и устойчивого внимания. В тестах на немедленное и отсроченное воспроизведение оценивали эпизодическую память. Также использовали тест «Number Series» для оценки способности выявлять закономерности.

Результаты показали четкую связь между невнимательностью и снижением когнитивных показателей. Люди с более выраженными симптомами невнимательности хуже справлялись с вычитанием «по семеркам» и запоминанием слов.

Авторы проверили, меняется ли эта связь с возрастом. Статистическая модель показала, что влияние невнимательности остается одинаково выраженным как в 55 лет, так и в 84 года. Иными словами, негативный эффект не усиливается с возрастом, но и не ослабевает.

Связь гиперактивности и импульсивности с когнитивными нарушениями оказалась менее устойчивой и в итоговой модели не достигла статистической значимости. Это указывает на то, что ключевым фактором выступает именно дефицит внимания.

Авторы подчеркнули практическое значение результатов. Пожилых людей с жалобами на память часто обследуют на предмет деменции. Однако в ряде случаев речь может идти о недиагностированном или плохо контролируемом СДВГ. По мнению исследователей, таким пациентам могут помочь специальные стратегии тренировки памяти и внимания.

Ранее в мозге был выявлен механизм очистки от бляшек, вызывающих болезнь Альцгеймера.
 
