Принца Гарри хотели назначить главой Канады, но помешало гражданство

Букингемский дворец хотел назначить принца Гарри генерал-губернатором Канады
BBC

Букингемский дворец рассматривал возможность сделать принца Гарри генерал-губернатором Канады, чтобы сохранить его и Меган Маркл в составе королевской семьи. Об этом стало известно Daily Mail из биографии Рассела Майерса «Уильям и Кэтрин: Интимная внутренняя история»

В книге утверждается, что герцогу и герцогине Сассекским представили пять различных вариантов перед тем, как было принято официальное решение об их уходе из публичной жизни королевской семьи.

«Мы потратили месяцы, пытаясь подобрать для них подходящую роль, и каждый раз, когда нам казалось, что мы нашли решение, возникало несколько причин, почему это не сработает», — вспоминал высокопоставленный чиновник из дворца.

Одной из интересных идей было назначить Гарри представителем монарха в Канаде, стране Содружества и бывшей британской колонии. Но этот план не сработал, потому что на должность генерал-губернатора могут претендовать только граждане Канады.

До этого стало известно, что Меган Маркл впервые за четыре года планирует вернуться в Великобританию. Издание Daily Mail писало, что она хочет поддержать своего супруга на его мероприятии «Игры непокоренных», которое состоится в Бирмингеме в июле.

Ранее сообщалось, что брат Карла III собирался уехать из Великобритании до ареста по делу Эпштейна.
 
