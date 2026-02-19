Размер шрифта
Трамп назвал страны, выделившие на помощь Газе $7 млрд

Трамп: рад сообщить, что некоторые страны выделили $7 млрд на помощь Газе
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд стран выделил пакет помощи сектору Газа на $7 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили вместе более $7 млрд на помощь. Это прекрасно», — сказал американский лидер в ходе «Совета мира».

Трамп также отметил, что другие государства тоже вносят свой вклад, однако не уточнил, какие именно.

Среди участников первого заседания присутствовали лидеры Армении, Египта, Пакистана, ОАЭ, Аргентины, Индонезии, всего около 20 стран.

Приглашенных президента РФ Владимира Путина, а также белорусского и китайского лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина на встрече не было.

Первую встречу в рамках международной организации открыл ее создатель — президент США Дональд Трамп. Свое выступление он начал с того, что положил конец восьми войнам и что «никогда еще не было ничего даже близко похожего» на такой уровень престижа, когда речь идет о Совете мира, писала газета The Guardian.

Ранее Лавров рассказал об отношении России к «Совету мира».
 
