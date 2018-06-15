Киев прекратил подачу воды в ЛНР

Киев прекратил подачу воды с подконтрольных украинским силовикам Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА «Новости».

«Пятнадцатого июня около 4.00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП «Попаснянский районный водоканал» было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды — обесточивание насосных станций», — сообщили в пресс-службе ГУП «Лугансквода».

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По данным предприятия, обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900.

«Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды на город Луганск до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей», — добавили в ГУП «Лугансквода».

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева