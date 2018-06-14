В Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолет Ми-2. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как отмечается, инцидент произошел в Таймырском муниципальном районе около 9.55 (5.55 мск). О причинах посадки и пострадавших пока не сообщается.

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«…на место аварийной посадки с аэропорта «Алыкель» направлен борт МИ-8 от Сибирского авиационного поисково-спасательного центра», — говорится заявлении ведомства.

Уточняется, что на борту находятся 3 спасателя и два члена экипажа.

Ранее сообщалось, что из-за аварийной посадки легкомоторного самолета в Гродненском районе Белоруссии пострадали два человека.