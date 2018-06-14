Россияне назвали свое главное достоинство

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, какие качества жители России считают своими главными достоинствами и недостатками, передает РИА «Новости».

Согласно результатам, главными положительными качествами являются гостеприимство (45%), трудолюбие (41%) и душевность (33%). Кроме того, респонденты отметили щедрость (26%) и общительность (25%).

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«Если говорить о негативных качествах, то здесь лидирует пьянство — 16% россиян отмечают это качество», — говорится в исследовании.

Уточняется, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще характеризуют жителей России как пьющих. Среду других отрицательных качеств россиян оказались лень (13%), отсутствие дисциплины (6%), а также грубость и хитрость (по 5%).

По данным ВЦИОМ, молодые люди. Которые приняли участие в опросе, чаще оценивают россиян критичнее.

Ранее жители России назвали самые значимые проблемы страны.