В Крыму восстановили электроснабжение

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

«В 17:22 энергоснабжение потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключение затронуло 2 485 400 человек.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной отключения энергии в ряде городов региона стала авария на подстанции «Тамань».

Крымский полуостров оказался обесточен на полтора часа. В Севастополе не было света в торговых центрах и домах, не работали банки и платежные терминалы. Автозаправки и некоторые дома подключались к дизель-генераторам малой мощности. Аналогичные проблемы наблюдались в Симферополе, Ялте и некоторых других районах. Также возникли проблемы в работе мобильной сети.