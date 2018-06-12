Завершено опознание погибших при столкновении баржи и катамарана на Волге

Эксперты завершили опознание 11 погибших при столкновении катамарана с сухогрузом в Волгограде, передает РИА «Новости» заявление представителя Южного следственного управления на транспорте СК.

«Опознание всех 11 тел завершено», — сказал он.

В ведомстве не стали раскрывать личности погибших.

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет решает вопрос о задержании владельца лодочной станции в Волгограде.

Также в ходе следственных действий было установлено, что владелец катамарана, в результате столкновения которого с баржей на Волге погибли 11 человек, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.