Завершено опознание погибших при столкновении баржи и катамарана на Волге
Эксперты завершили опознание 11 погибших при столкновении катамарана с сухогрузом в Волгограде, передает РИА «Новости» заявление представителя Южного следственного управления на транспорте СК.
«Опознание всех 11 тел завершено», — сказал он.
В ведомстве не стали раскрывать личности погибших.
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Ранее сообщалось, что Следственный комитет решает вопрос о задержании владельца лодочной станции в Волгограде.
Также в ходе следственных действий было установлено, что владелец катамарана, в результате столкновения которого с баржей на Волге погибли 11 человек, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.