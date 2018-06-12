Владелец столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян

В ходе следственных действий было установлено, что владелец катамарана, в результате столкновения которого с баржей на Волге погибли 11 человек, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в следственном комитете, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привлекли к трагедии… Более того, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения», — заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в Волгограде отменили празднование Дня России из-за ЧП на Волге.