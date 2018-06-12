МЧС уточнило данные о погибших и пострадавших при столкновении баржи и катамарана

В управлении МЧС по Волгоградской области сообщили о десяти погибших из-за столкновения баржи и катамарана. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении ведомства отмечается, что пять человек были спасены. В настоящее время им оказывается необходимая помощь. Судьба еще одного человека пока неизвестна.

Реклама

«Десять человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде», — говорится в сообщении.

Ранее в СК России рассказали о возбуждении уголовного дела после столкновения баржи и катамарана в Волгограде. Инцидент произошел 11 июня примерно в 22.00 на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района. При этом на катамаране находились 16 человек, которые после столкновения оказались за бортом.