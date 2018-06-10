Сенцов прислал правозащитникам письмо из колонии

Правозащитница Татьяна Щур разместила на своей странице в фейсбуке письмо, которое ей и Николаю Щуру адресовал украинский режиссер Олег Сенцов.

Отмечается, что письмо Сенцова было получено 7 июня. В нем задержанный рассказал о том, как с ним обращаются в колонии.

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«Обо мне тут хорошо заботятся. Врачи наблюдают постоянно. Анализы, обследования, капельницы», — написал Сенцов.

Он добавил, что не отступит (от голодовки. — Газета.Ru), поэтому в колонии прорабатывают варианты дальнейшего сохранения его здоровья.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о возможности обмена главного редактора РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, на украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам заключения.