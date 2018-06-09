Меньше половины россиян знают, какой праздник отмечают 12 июня

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Согласно майскому опросу «Левада-центра», современное официальное название праздника День России, который, отмечается 12 июня, знает 49% россиян.

Наиболее частым ошибочным вариантом стало название День независимости России. Это мнение разделяет 34% россиян.

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Другие варианты названия связаны с историей, но популярностью не пользуются: годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете России празднуют 2% россиян и еще 1% — годовщину выборов первого президента России.

11% признались, что вообще не знают название праздника.

Опрос проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.