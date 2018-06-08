Роскомнадзор разблокировал 8 млн IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов, которые ранее использовались мессенджером Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, ведомство разблокировало подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности в России.

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Как отмечается, в частности, Роскомнадзор разблокировал часть подсетей Amazon и подсеть провайдера хостинга Online SAS.

В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что разблокировано около 8 млн IP-адресов.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в ведомстве рассчитывают на успех в полной блокировке мессендежра Telegram.

При этом он не смог назвать точный срок, когда может произойти полная блокировка мессенджера.