Во Франции произошел взрыв на заводе
Во Франции произошел взрыв на территории завода компании Soprema, сообщает Le Parisien.
Инцидент произошел в городе Сен-Жюльен-дю-Со. Уточняется, что завод специализируется на изготовлении водонепроницаемых материалов и средств теплоизоляции.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.
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Причины произошедшего пока неизвестны.
В мае в бельгийском городе Шатле произошел взрыв на металлургическом заводе компании Aperam, в результате которого также пострадали три человека.
Инцидент произошел из-за взрыва баллона газа.