Во Франции произошел взрыв на заводе

Во Франции произошел взрыв на территории завода компании Soprema, сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в городе Сен-Жюльен-дю-Со. Уточняется, что завод специализируется на изготовлении водонепроницаемых материалов и средств теплоизоляции.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

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Причины произошедшего пока неизвестны.

В мае в бельгийском городе Шатле произошел взрыв на металлургическом заводе компании Aperam, в результате которого также пострадали три человека.

Инцидент произошел из-за взрыва баллона газа.