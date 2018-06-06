По факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения заведено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов Украины приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, который вспыхнул накануне, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую Национальную полицию.

«По факту пожара открыто уголовное производство по части первой статьи 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания», — сообщили в ведомстве.

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В соответствии с данной статьей предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на месте пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружили факелы.