Москвичам пообещали осенний холод

В центре погоды «Фобос» рассказали, что в Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями, а также температура, которая соответствует показателям сентября, передает РИА «Новости».

«Сегодня похолодание в столичном регионе усилится, местами пройдут небольшие дожди», — рассказали в центре погоды.

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Максимальная температура воздуха в Москве днем составит +12 до +14°С.

«Такая температура соответствует показателям второй декады сентября», — уточнили в центре.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен желтый уровень опасности 5 июня из-за сильного ветра и грозы.

Как отмечается, уровень погодной опасности в указанном регионе продолжает оставаться повышенным.

Уточняется, что в других областях также возможны дождь и грозы.