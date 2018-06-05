ТЦ в Марьиной роще эвакуировали из-за короткого замыкания

В столичном районе Марьина роща была произведена эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Капитолий» из-за короткого замыкания в здании, которое вызвало задымление в помещении торгового центра, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В торговом центре «Капитолий» по адресу ул. Шереметьевская, д. 20 произошло короткое замыкание в электрощитке. Из-за возникшего в результате небольшого задымления в здании была объявлена эвакуация», — сказал источник.

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По его словам, на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, а также сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что МЧС планирует увеличить штат инспекторов государственного пожарного надзора из-за стопроцентного недобора.